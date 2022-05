Un brasovean vrea presedinte

Presedintele partidului Forta Dreptei, brasoveanul Ludovic Orban (foto), a declarat ca intentioneaza sa candideze la Presedintia Romaniei. "Daca ma uit pe scena politica romaneasca, imi dau seama ca e o afirmatie de bun simt, exprimarea unei intentii de a candida la Presedintia Romaniei. Plus ca, va mai spun inca o data, dupa ce te-ai fript cu ciorba, sufli si in iaurt. Foarte greu as mai putea sa iau decizia sa mai sprijin pe altcineva", a spus Orban, vineri, la Sibiu, dupa care s-a declarat ... citeste toata stirea