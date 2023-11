Un britanic a fost prins in Covasna in timp ce incerca sa cumpere o fata de 14 ani de la familia ei, pentru a o exploata sexual.Un cetatean britanic care a incercat sa cumpere o fata de 14 ani de la familia sa, in scopul exploatarii sexuale, a fost arestat in judetul Covasna. El a fost condamnat si in tara de origine pentru fapte similare.La perchezitii, anchetatorii au gasit peste 280.000 de materiale pornografice ... citeste toata stirea