Un "buna dimineta" nedorit. S-a trezit cu sotul-agresor in casa

Duminica, 6 octombrie, in jurul orei 11.00 politistii de la Sectia 2 Brasov au fost sesizati de catre o femeie, de 36 de ani, care le semnala faptul ca sotul sau a revenit la domiciliu, desi pe numele sau se afla emis un ordin de protectie provizoriu."Fata de sesizarea pe care au primit-o, politistii au efectuat verificari si au stabilit faptul ca, in ziua anterioara, in jurul orei 23.20, barbatul, de 40 de ani, nu ar fi respectat masurile stabilite de catre politisti prin ordinul de