Un barbat suspect a ajuns pe mana politistilor dupa ce un jandarm brasovean a asistat la o discutie care l-a pus pe ganduri, in timp ce mergea cu un autobuz al RATBV. Jandarmul mergea de la munca spre casa, iar cateva cuvinte din discutia unor pasageri i-au atras atentia."Aflat sambata seara intr-un mijloc de transport in comun, colegului nostru Honcu Mihai i-a atras atentia o discutie intre doi cetateni, in care unul dintre acestia era intrebat de ce a amenintat niste copii cu un cutit. ... citeste toata stirea