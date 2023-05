Sambata, 13 mai, in jurul orei 15.30, o reclamatie facuta la 112 chema Politia la un restaurant din cartierul Racadau, din Brasov, unde o persoana recalcitranta distrugea elementele de mobilier de pe terasa. La fata locului a fost directionat un echipaj de politie de la Sectia 3, cel reclamat fiind depistat si identificat in persoana unui barbat, in varsta de 43 de ani, din municipiul Brasov."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca barbatul, pe fondul consumului de bauturi ... citeste toata stirea