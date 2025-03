Un colonel din Jandarmerie preia Politia Locala Brasov

Dupa multi ani in care a fost la conducerea Politiei Locale Brasov, Nicolae Aldea s-a "retras". Astfel, incepand de luni, 3 martie, conducerea institutiei este asigurata de colonelul Madalin Florian Suraru, el fiind numit in functie prin dispozitie de primar, mandatul fiind provizoriu.Anterior, Madalin Florian Suraru a lucrat in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Brasov.Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, a precizat ca "la cerere, fostul director al Politiei ... citește toată știrea