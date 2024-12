Un copil a facut stop cardiorespirator intr-un bazin de inot, la un aquapark din Oradea

Un copil de 10 ani din judetul Timis, este in stare grava la spital dupa ce a fost gasit inconstient intr-un bazin la un aquapark din Oradea.Un elev de 10 ani din judetul Timis, a suferit un stop cardiorespirator si a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce a fost gasit inconstient intr-un bazin al unui aquapark din Oradea. Copilu se afla acolo intr-o excursie organizata in afara programului scolar.Un copil in varsta de 10 ani din Timis a suferit un stop cardiorespirator, intr-un ... citește toată știrea