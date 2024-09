Un copil de 11 ani i-a fost victima unui sofer de camion

Marti, 10 septembrie, in jurul orelor 13.00, o tragedie a avut loc pe strada Libertatii din comuna Cristian. "Un autocamion, condus de un barbat in varsta 55 de ani, care circula dinspre localitatea Vulcan catre Cristian, a surprins si accidentat un pieton, in conditii ce urmeaza a fi lamurite in cadrul cercetarilor", a transmis Daniel Zontea, purtator de cuvant IPJ Brasov.Din nefericire, in urma leziunilor ... citește toată știrea