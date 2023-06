Un baiat de 14 ani din Republica Moldova a trecut raul Prut inot ca sa ajunga la parintii lui, in Italia.Dorul de parinti l-a facut pe un copil de 14 ani din Republica Moldova, sa-si riste viata in cel mai periculos mod cu putinta. Baiatul a traversat inot raul Prut ca sa ajunga la parintii lui, in Italia.Baiatul, lasat in grija bunicilor din Republica Moldova, a fost gasit de politistii de frontiera pe raza localitatii vasluiene Dranceni, dupa ce a traversat inot raul Prut, cu intentia de ... citeste toata stirea