Un copil ucis de un camion ii scoate pe parinti in strada

Moartea unui copil de 11 ani, in data de 10 septembrie, in zona unei intersectii periculoase (intersectia strazilor Libertatii si Morii) din vecinatatea scolii gimnaziale din Cristian, judetul Brasov, i-a determinat pe locuitorii comunei sa iasa in strada. Astfel, miercuri, 18 septembrie, intre orele 17.00 - 19.00, va avea loc un mars autorizat de Primaria Cristian, pe traseul Parcul Sonia - Strada Preot Virgil - Strada Vulcanului - Strada Morii - Piata Libertatii - Strada Lunga, pana la corpul ... citește toată știrea