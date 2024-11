Un cuplu de romani si fiica lor au murit in urma inundatiilor din Valencia. O persoana aflata pe lista romanilor disparuti, identificata ca fiind decedata

Un cuplu de romani si fiica lor au murit in urma inundatiilor din Valencia. Gabi si Dana au coborat in garaj pentru a-si lua masina. Cuplul venise din Romania in urma cu 22 de ani.Un cuplu de romani si fiica lor au murit in urma inundatiilor din Valencia, dupa ce au coborat in garaj sa isi scoata masina. Ei au fost luati de un suvoi de apa de doi metri inaltime."Nu este apa in garaj. Ne ducem jos sa luam masinile". Acestea au fost ultimele cuvinte adresate tatalui sau de unul dintre cei ... citește toată știrea