Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade a lovit Fukushima, in Japonia

Epicentrul cutremurului a fost in largul coastei prefecturii Fukushima, unde au fost inregistrate cutremure puternice.In 2011, un cutremur devastator a facut 230 de morti in aceeasi zona.Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 5,8 a lovit estul Japoniei. Epicentrul cutremurului a fost in largul coastei prefecturii Fukushima, unde au fost inregistrate cutremure puternice, noteaza Reuters. ... citește toată știrea