Un drogat si un "turist"

Vineri, 23 septembrie, in jurul orei 13.25, politistii au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 25 ani, care conducea un autoturism pe DN13, pe raza judetului Brasov."La testarea conducatorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv la cannabis", se arata in raportul IPJ.Toto din activitatea de weekend, exemplu a fost dat sI cazul unui turist prins fara acte prin Bran. In fapt, sambata, 24 septembrie, ... citeste toata stirea