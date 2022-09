Un economist la conducerea Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov

'Incepand cu data de 3 octombrie, Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov va avea un nou manager interimar, in persoana economistului Bogdan Aurelian Rusu. Decizia de numire a noului manager a fost emisa joi, 29 septembrie, de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea."Avand in vedere functia de manager vacanta si necesitatea bunei functionari a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, am decis, conform legislatiei, sa il numim in functia de manager ... citeste toata stirea