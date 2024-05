Un elicopter in care se afla presedintele Iranului s-a prabusit in munti. Ebrahim Raisi, gasit complet ars

Elicopterul in care se afla presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, s-a prabusit in munti din cauza cetii.Un elicopter care il transporta pe presedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a avut duminica o "aterizare fortata", in nordul muntos al tarii, a anuntat televiziunea de stat iraniana.Convoiul format din trei elicoptere in care se afla Ebrahim Raisi a fost ... citește toată știrea