Un escroc pe care Politia nu-l poate opri

Zeci de romani, in special din Prahova, dar si din Brasov, Olt si Dolj, au cazut in plasa unui escroc din Busteni, notoriu pe Valea Prahovei pentru inselaciunile sale, dar pe care politia si procurorii nu-l pot opri din cauza legii mult prea permisive.Dan Alexandru isi ofera serviciile de transportator, incaseaza banii in avans de la clienti si apoi dispare, evident fara sa-si onoreze comenzile. Desi a fost condamnat pentru inselaciune de doua instante de judecata omul continua sa-si vada de ... citeste toata stirea