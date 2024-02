Un fagarasean de 27 de ani, drogat la volan prin Fagaras. Testul antidrog arata prezenta a patru substante psihoactive

Un barbat de 27 de ani din Fagaras a fost identificat la volan de politisti, pe strada Nicolae Balcescu, in timp ce era sub influenta drogurilor. S-a intamplat duminica, 11 februarie, in jurul orei 9.00."In cadrul controlului efectuat, dupa ce au stabilit identitatea conducatorului autoturismului, un tanar de 27 de ani, intrucat au observat indicii ale consumului de substante interzise, politistii l-au testat din acest punct de vedere. Rezultatul testarii a indicat prezenta in organism a ... citește toată știrea