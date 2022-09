Un fagarasean, salvatorul anului la Sibiu

Fagaraseanul Raul Gheorghiu a fost desemnat Salvatorul Anului la Sibiu, judet in care activeaza in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, de patru ani. Si-a primit distinctia chiar de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania.In prezent, Raul este comandant de echipaj si conducator de autospeciale, in cadrul Detasamentului de Pompieri Sibiu.Recent, Raul a obtinut, alaturi de echipa sa, locul I la concursul international ... citeste toata stirea