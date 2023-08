Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilot de "amenintare si distrugere". Miercuri, 30 august a.c., in jurul orei 12.20, oamenii legii au fost sesizati de catre o femeie care cerea ajutor intrucat concubinul ei ii ... citeste toata stirea