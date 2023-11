Vineri, 10 noiembrie, un conducator auto (54 de ani, din orasul Rupea), oprit in trafic de Serviciul Rutier Brasov, a prezentat pentru control un permis de conducere eliberat de statul ungar, politistii apreciind ca "nu ar corespunde din punct de vedere al autenticitatii". In cadrul verificarilor efectuate de politisti in bazele de date europene, banuiala s-a confirmat: s-a stabilit ca permisul de conducere nu prezinta elementele de securitate, iar in bazele de date acesta nu ... citeste toata stirea