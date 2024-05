Un fermier din Vistea de Sus si-a gasit vacile Angus moarte in ferma, o paguba de peste 40.000 euro. Specialistii spun ca au fost otravite

Un fermier din Vistea de Sus si-a gasit vacile Angus moarte in ferma. In dimineata de 12 mai a.c. cand a mers la animale, in ferma, imaginea care l-a intampinat era una socanta. Langa gardul fermei erau intinse, fara suflare, opt vaci, unele gestante si altele fatate, dar si taurul cirezii era mort.,,Seara, tatal meu a stat pana tarziu in ferma si totul era in regula. Tot el le-a gasit dimineata moarte. Am depus plangere la Politie si in cursul zilei s-a facut cercetarea la fata locului. La ... citește toată știrea