Un festival "sold-out"

Gala de deschidere a festivalului Lynx a avut loc marti, 4 iunie, incepand cu ora 18:00, la Cinema Astra Brasov, si a fost urmata de proiectia "Songs of Earth" (r. Margreth Olin), propunerea Norvegiei pentru premiile Oscar la categoria documentar. La final, publicul a fost invitat la o discutie amicala alaturi de Dan Dinu si Matei Truta, directorii festivalului, in care a fost dezbatut subiectul filmului.Gala a marcat si vernisajul FAF'23, cu imagini rezultate in urma concursului cu teme ... citește toată știrea