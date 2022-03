Un "fumat" pe Zizinului, un "ilegal" pe Independentei

In cursul zilei de miercuri, 23 martie, la Biroul Rutier Brasov s-au deschis cercetarile in cadrul a doua dosare penale, pentru infractiuni comise de soferi."In jurul orei 9.15, politistii au oprit in trafic, pentru control un barbat, care conducea un autovehicul pe strada Independentei din municipiul Brasov. In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul are suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile ... citeste toata stirea