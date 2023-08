Un tanar de 23 de ani a avut un conflict cu un altul de 29 de ani. Pentru ca a avut de suferit in urma scandalului izbucnit, tanarul de 23 de ani a decis, ulterior, sa mearga la locuinta adversarului sau si sa se razbune. Decizia primului dintre barbati a tinut pana la usa imobilului in care locuia celalalt, deoarece nu a reusit sa patrunda in cladire, in ciuda faptului ca a lovit cu furie geamul usii de acces, incat chiar s-a ranit."In cauza, politistii au fost sesizati, la data de 19 august ... citeste toata stirea