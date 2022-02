Un greu sfarsit de drum: 16 ani primar al cristolovenilor, Dragos Serafim a murit imediat ce ajuns acasa de la spital, din Bucuresti

Fostul primar al comunei Cristian, Dragos Serafim, a decedat luni, 31 ianuarie, fiind rapus de o boala incurabila, dupa o perioada lunga de spitalizare.In ultima vreme, acesta a fost internat in spital, la Bucuresti. Luni, a fost adus acasa, iar la scurt timp dupa ce a ajuns a murit. Avea probleme mari la stomac, iar apoi cancerul i-a afectat si ficatul.Dragos Serafim a fost primar in Cristian in perioada 2000 - 2016, in cele mai multe mandate fiind ales pe listele PSD. Organizatia PSD ... citeste toata stirea