Un Halloween cu 365 de corbi in Poiana

Pana in 31 octombrie, Centrul de Agrement si Divertisment Poiana Brasov ii asteapta pe turisti si brasoveni cu evenimente altfel, cu tematica de Halloween. Astfel, vizitatorii vor vedea expozitia "Umbre in zbor", de Oana Obacu, ce reuneste 365 de lucrari. Expozitia este deschisa intre orele 12:00 si 22:00, si aduce in prim-plan simbolismul corbilor intr-o maniera artistica aparte. Pe 27 octombrie, de la ora 18:00, cei interesati pot participa la un tur ghidat al expozitiei ("Turul corbilor la ... citește toată știrea