Un HCL "intors": Hotelul de pe Victoriei ramane cu locurile de parcare

Dupa ce in sedinta de plen din 18 octombrie au respins "stergerea" a 11 locuri de parcare de pe Bulevardul Victoriei, inchiriate de "Victoria Bulevard Hotel", in sedinta din 23 decembrie, alesii locali vor dezbate un nou proiect de hotarare privind aceasta parcare. De data aceasta, alesii urmeaza sa aprobe prelungirea contractului de inchiriere cu firma care detine hotelul pentru o perioada de maxim an, mai exact pana cel tarziu in data de