UN IFN, sanctionat pentru discriminare

O institutie financiara nebancara (IFN) ce activeaza in tara noastra a refuzat sa acorde unei persoane nevazatoare un imprumut, caz in care Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a stabilit ca este vorba despre o discriminare si a aplicat IFN-ului o amenda de 2.000 de lei.Astfel, dupa cum apare in Hotararea CNCD 305/2022, in luna septembrie 2021, cand o persoana nevazatoare a solicitat un imprumut de 3.800 de lei, reprezentantii IFN-ului au refuzat-o, argumentand ca, ... citeste toata stirea