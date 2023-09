O ambulanta a fost distrusa la o interventie la Rasnov. Geamurile vehiculului au fost facute tandari in urma unui act violent al unui pacient, titreaza brasov.net.Un individ baut si posibil drogat a sunat la 112 sa anunte ca ii este rau. Un echipaj de la Ambulanta a mers in fata liceului din Rasnov acolo unde era individul. Cand a vazut cadrele medicale a devenit recalcitrant instant, a inceput sa injure, echipajul a intrat in ambulanta si a inchis usile, iar individul a lovit in geamuri pana ... citeste toata stirea