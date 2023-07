In Duminica a V-a dupa Rusalii, a Vindecarii celor doi demonizati din tinutul Gadarei (9 iulie), Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, a binecuvantat lucrarile efectuate la biserica "Adormirea Maicii Domnului" din satul Bran-Poarta.Tot in aceasta zi a fost inaugurat noul monument din curtea bisericii, ridicat in cinstea Eroilor cazuti in cel de al Doilea Razboi Mondial."Ne aflam astazi intr-o zi minunata, intr-o zi binecuvantata de Dumnezeu, cand in satul ... citeste toata stirea