Un laborator de analize si incercari in constructii va verifica materialul antiderapant de la toate firmele cu care Consiliul Judetean Brasov are contract de deszapezire

"Verificarea constanta este cheia unor servicii de calitate." - este principiul lui Zoltan Szenner, vicepresedintele din partea USR al Consiliului Judetean Brasov responsabil cu administrarea drumurilor judetene.Iarna aceasta, Zoltan Szenner a iesit cu regularitate, la fiecare ninsoare, fara sa tina cont de ora sau daca este zi lucratoare sau weekend, sa verifice si sa documenteze modul in care se face deszapezirea pe drumurile judetene. Dupa fiecare vizita in teren, are o discutie cu firma ... citește toată știrea