Filarmonica Brasov da startul stagiunii cu numarul 146 cu un concert prezentat in doua seri consecutive, joi si vineri, pe 28 si 29 septembrie, incepand cu ora 19.Pe scena Salii Patria vor urca celebrul pianist brasovean Horia Mihail, care va canta alaturi de orchestra Filarmonicii Brasov, condusa de Julien Salemkour. Dirijorul Julien Salemkour a fost asistentul lui Daniel Barenboim in perioada 2000-2012, primind titlul de Staatskapellmeister, in semn de recunoastere a serviciilor sale aduse ... citeste toata stirea