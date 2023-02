Un liberal cu "pensie speciala" din Consiliul Local Brasov, luat in colimator de un ales USR

Pe langa discutiile pe buget, in sedinta de plen de la sfarsitul saptamanii trecute, consilierii locali brasoveni nu au "ratat sansa" de a-si arunca sageti. Astfel, in timpul celor opt ore si jumatate de discutii, consilierul local brasovean Alexandra Crivineanu (PSD) le-a reclamat alesilor din USR ca nu sunt prezenti in sala. Primarul Brasovului a raspuns ca nu este obligatoriu ca alesii sa fie prezenti fizic la sedinta si se pot implica si prin mijloacele moderne de comunicare.Pe de alta ... citeste toata stirea