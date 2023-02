Vlad Pedestru este elev in clasa a X-a, Sectia germana, la Colegiul National "Doamna Stanca" din Fagaras. Este nascut in 17 februarie 2006 si are 17 ani.Vlad are bursa de merit pentru studii (9,87 media generala). Este olimpic la limba germana si frecventeaza cursuri de teatru (de 3 ani). Face parte din Trupa Thalia a Casei de Cultura Fagaras, unde coordonator este ... citeste toata stirea