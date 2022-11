Un magazin de iluminat ajuta brasovenii sa economiseasca energie electrica acasa

In perioada 1 noiembrie - 31 decembrie brasovenii sunt invitati sa aduca la magazinul de iluminat de pe Iuliu Maniu maxim 3 becuri uzate, iar in schimb le vor fi oferite becuri LED.Nu mai e un secret pentru nimeni: pretul energiei a crescut. Criza mondiala de energie electrica ii determina pe utilizatori sa gaseasca metode prin care sa economiseasca curent, in primul rand pentru a evita facturile uriase, dar si pentru a reduce din consumul resurselor naturale limitate.Iluminatul reprezinta ... citeste toata stirea