Un mesaj care da "fiori pe spate": Stim ca te uiti pe site-uri porno, faci parte din ancheta penala

Jandarmeria Romana atrage atentia asupra unor mesaje false de tip SCAM, trimise in numele institutiei si ii indemna pe oameni sa nu intre in panica ci sa sesizeze institutia despre cele intamplate. In textele primite (foto), cetatenii sunt "avertizati" ca sunt suspectati printre altele de pornografie infantila si ca risca sa fie arestati ca "infractori sexuali"."In continuare, cetatenii ne transmit instiintari cu privire la primirea unor mesaje de tip SCAM, transmise in numele conducerii ... citeste toata stirea