"Mesotistul" Stefan Dumitrescu (foto) este pentru al doilea an consecutiv olimpicul international al Brasovului. Dupa ce in 2022 venea acasa cu bronz si premiul al II-lea, in 2023 s-a intors de la Olimpiada Internationala de Biologie cu argintul. Este cea mai "proaspata" distinctie in palmaresul elevului de la Colegiul National "Dr. Ioan Mesota", pentru ca el a adunat inca de pe bancile gimnaziului numeroase medalii la diverse competitii.In 2023, Olimpiada Internationala de Biologie a avut ... citeste toata stirea