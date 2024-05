Un microbuz cu copii care mergeau in excursie spre Brasov, implicat intr-un accident pe DN 73

Un accident in care a fost implicat un microbuz ce transporta copii a avut loc sambata, 25 mai, pe DN 73, in localitatea Dragoslavele in apropiere de granita cu judetul Brasov.In microbuz se aflau 13 pasageri, sapte dintre acestia fiind asistati de echipajele medicale. Paramedicii SMURD au preluat si transporta la spital o persoana de sex feminin, in varsta de aproximativ 41 de ani, care prezinta ... citește toată știrea