Un microfon a fost plantat in biroul lui Raed Arafat. Ministrul de Interne confirma

Un microfon al Directiei Nationale Anticoruptie a fost descoperit intamplator in biroul de la Ministerul Afacerilor de Interne in care isi desfasura activitatea secretarul de stat Raed Arafat.Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Lucian Bode, a declarat marti ca in urma gasirii unui microfon in biroul secretarului de stat Raed Arafat, Parchetul General a efectuat o verificare.Ministrul Bode spune ca le va acorda sprijin unitatilor de parchet in desfasurarea oricarei anchete."Pe acest ... citeste toata stirea