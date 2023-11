Un adolescent de 14 ani din Buzau, a amenintat cu un pistol un sofer care il certase ca traverseaza strada neregulamentar.Un minor de 14 ani este cercetat pentru amenintare si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, dupa ce a amenintat in trafic cu un pistol tip airsoft un sofer in varsta de 48 de ani.Incidentul a avut loc pe o strada din Buzau, cand soferul i-ar fi atras atentia minorului asupra modului in care a traversat strada, ... citeste toata stirea