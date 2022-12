Un motociclist arestat imediat dupa accident

Vineri, 16 decembrie, in jurul orei 11.10, un tanar, in varsta de 24 ani, care conducea o motocicleta pe strada Toamnei din orasul Zarnesti, a intrat in coliziune cu un autoturism, in urma impactului rezultand doar pagube materiale, fara victime."Ca urmare a verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca tanarul nu detine permis de conducere, iar motocicleta nu este inmatriculata.In baza probatoriului administrat in cauza, conducatorul ... citeste toata stirea