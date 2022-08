Un motociclist si-a pierdut viata pe DN1. Cum s-a petrecut tragedia

Un motociclist in varsta de 45 de ani care rula pe DN1 a pierdut controlul autovehiculului si a intrat in parapet. Echipajul de salvatori sosit la fata locului a incercat sa-l resusciteze, insa barbatul a fost declarat decedat Un motociclist si-a pierdut viata intr-un accident petrecut in apropiere de Brasov. Barbatul de 45 de ani a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-un parapet situat pe marginea drumului. "Un barbat, in varsta de 45 ani, care conducea o motocicleta pe DN1, la ... citeste toata stirea