Melomanii brasoveni sunt invitati la 2 spectacole, in acest final de saptamana, la Opera Brasov. Primul - "Mozaic sonor" - are loc vineri, 24 iunie, de la ora 18.30, in Foaierul Operei. Este vorba despre recitalul de absolvire al studentilor Facultatii de Muzica din cadrul Universitatii "Transilvania" Brasov, de la clasa prof. drd. Anda Pop. Vor interpreta: Maria Pana - soprana, Andreea Schiopu - ... citeste toata stirea