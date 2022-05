Un musical cu Domnul Goe. De biciuit moravurile

Foto: Mesaj de la artisti: "Pregatim premiera! Repetitiile sunt in toi!"."Aventuri cu Domnul Goe" este noul titlu ce va intra in repertoriul Operei Brasov, din luna iunie. Un musical pentru copii, dar nu numai, la care repetitiile sunt, acum, in toi, pentru a fi prezenat in 4 si 5 iunie, in Sala Operei. Musicalul, care a fost pus in scena initial la Iasi, imbina schitele "Vizita", "Doua lozuri", Dl. Goe", "Bubico", "Un pedagog de scoala noua" si "Cometa"."Totul este pe muzica. Muzica este ... citeste toata stirea