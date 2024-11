Un muzeu al basmelor de 3 milioane de euro

Municipiul Codlea vrea sa deruleze un proiect inedit in vederea dezvoltarii turismului local. Astfel, municipalitatea vrea sa extinda activitatea muzeala si intentioneaza sa amenajeze un Muzeu al Basmelor Romanesti. Investitia totala este estimata la 3 milioane de euro, iar cladirea ar urma sa fie construita in zona Maial, unde au inceput sa se dezvolte in ultimii ani si alte activitati pentru petrecerea timpului liber.Proiectul a fost depus in vederea obtinerii acordului de mediu necesar ... citește toată știrea