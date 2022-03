Un nor toxic din Ucraina se apropie de Romania

Un nor care contine sulf, nitriti dar si monoxid de carbon in cantitati mari s-a format deasupra Ucrainei. Exploziile urmate de incendii puternice sunt principala cauza.Bombardamentele din ultimele trei saptamani din spatiul ucrainean au dus la formarea unui nor toxic care ar contine sulf, plumb si alte metale grele. Toate periculoase pentru sanatatea noastra.Emisiile poluante de deasupra Ucrainei sunt purtate de curenti spre tarile vecine si mai departe. Norul toxic a ajuns deja in Polonia, ... citeste toata stirea