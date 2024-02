Un nou accident in "intersectia problema"

La inceputul acestui an, a fost lansata petitie pentru resistematizarea circulatiei pe Calea Feldioarei, in zona Stupini, tinand cont de numeroasele accidente ce s-au petrecut in zona. MartI, 27 februarie, in sedinta Consiliului Local a fost supus aprobarii proiectul de derulare a lucrarilor de resistematizare, respectiv aprobarea indicatorilor tehnico - economici. Aceste lucrari includ amenajarea unui separator de sens pe tronsonul din Calea Feldioarei de la ... citește toată știrea