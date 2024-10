Un nou cabinet de pediatrie la Policlinica Sacele

Policlinica Sacele are un nou cabinet de ambulatoriu pediatrie.Reprezentantii Spitalului Municipal Sacele anunta un nou cabinet de pediatrie in cadrul Policlinicii.Cei mici vor putea beneficia de consult de specialitate la Policlinica Sacele, decontat de Casa de Asigurari, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie si o eventuala programare.Programul cabinetului este de luni pana vineri, intre orele 8.00 - 16.00."Cabinetul de ambulatoriu pediatrie, in Policlinica Sacele! ... citește toată știrea