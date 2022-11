De luni, 28 noiembrie, autobuzele RATBV de pe linia metropolitana 540 (Brasov-Vama Buzaului) vor avea un nou capat de linie, in terminalul Gara CFR Brasov.Purtatorul de cuvant al RATBV, Silviu Stefan, a explicat ca decizia a fost luata pentru a se asigura conditii optime de transbordare in celelalte linii de transport ce ajung in respectivul capat de linie, ... citeste toata stirea