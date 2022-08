Un nou caz Jibert? Primarul din Parau, Ovidiu Ovesea, a fost amenintat cu moartea

A fost un soc atunci cand s-a anuntat ca primarul din comuna Jibert, Iancu Boeriu, a fost ucis in bataie in noaptea de 30 martie 2022. Nici in prezent nu s-a elucidat cazul. Problemele legate de fondul funciar ar fi dus la tragedie. Desi tensiuni au existat in comuna pe acest subiect, oamenii legii au privit cu lejeritate amenintarile prefigurate in timp. Amenintari au aparut si la Parau. Primarul comunei, Ovidiu Ovesea, a primit amenintari cu moartea de la un cetatean strain de comuna, dar ... citeste toata stirea